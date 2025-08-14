Не только певец: Билан продемонстрировал скрытый талант — что он сделал на сцене

Дима Билан во время своего концерта показывал оператору, как нужно снимать

На одном из недавних концертов Дима Билан продемонстрировал не только свой талант на сцене, но и неожиданные режиссёрские навыки. Артист активно помогал оператору, показывая, как лучше всего его снимать, и даже подсказывал, куда следует встать, чтобы получилось идеальное видео.

Соответствующие кадры, запечатлевшие этот необычный момент, были опубликованы Telegram-каналом "Звёздная пыль".

Во время исполнения своей популярной песни "Я твой номер один" Дима Билан решил взять процесс съёмки под свой контроль. Сначала певец жестом руки пригласил оператора подойти поближе, явно желая получить более детальный план.

Однако на этом его режиссёрские амбиции не закончились. В какой-то момент Билан даже взял камеру в руки и сам повёл её, а затем начал показывать пальцем, куда именно оператору нужно встать. По всей видимости, оператор оказался немного растерянным и не сразу понял, чего добивается артист. Тем не менее после некоторых усилий желаемый Биланом ракурс всё же был найден, и концерт продолжился в привычном русле.

