Пуповина как символ власти: вот почему присутствие матери Тимати на родах вызвало бурю эмоций

Мать рэпера Тимати присутствовала на родах и перерезала пуповину внучке
Шоу-бизнес

Недавние снимки, запечатлевшие первые моменты жизни дочери Тимати и Валентины Ивановой, вызвали бурное обсуждение в интернете. Особое внимание привлёк кадр, на котором присутствует мать рэпера Симона Черноморская.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Её присутствие в родильном зале, а тем более факт того, что она сама перерезала пуповину новорождённой, вызвало неоднозначную реакцию. Многие пользователи посчитали такое вмешательство неуместным в столь личный для пары момент. Стоит отметить, что Симону Черноморскую и ранее критиковали за чрезмерное участие в жизни сына, а также подозревали в том, что именно она препятствует его бракам с матерями его детей, которых у Тимати уже трое.

"Почему вы на родах? Вы прекрасная бабушка для своих внуков, но роды хочется пережить только вдвоём с любимым мужчиной, зачем на родах свекровь?", "Бабушка сталкер", "Понимаю, когда отец ребёнка перерезает пуповину, но бабушка — перебор", "Кому воспитывать, тот и перерезает пуповину, ничего особенного", — пишут пользователи.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
