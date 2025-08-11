Музыка из любимых игр 24/7: DFM и Игромания запустили совместный проект для фанатов гейминга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Шоу-бизнес

"Русская Медиагруппа" продолжает расширять горизонты своего присутствия в цифровом пространстве, делая ставку на сотрудничество с игровой индустрией. В рамках этой стратегии радио DFM и авторитетный игровой портал "Игромания" представили уникальный совместный проект — новую онлайн-радиостанцию.

Игромания
Фото: Пресс-служба радио DFM
Игромания

Эта коллаборация, первая в своём роде, открывает слушателям доступ к миру видеоигр через аудиоформат. В эфире станции "Игромания" будут звучать популярные игровые саундтреки, эксклюзивные подкасты о последних новинках и тенденциях в гейминге, а также множество другого контента, интересного как заядлым игрокам, так и тем, кто только начинает знакомиться с этой сферой.

Новая станция уже доступна на официальном сайте радио DFM и в его мобильном приложении. Скачать приложение можно в Google Play, AppStore, Appgallery и Rustore.

"Здорово, что вместе с "Русской Медиагруппой" у нас складывается такое партнёрство, и надеемся, что оно окажется перспективным. Мы думаем, что вместе сможем по-новому рассказать о видеоиграх через музыку, в лёгком и развлекательном радиоформате. Наслаждайтесь, делитесь впечатлениями, присылайте обратную связь. Будем учитывать ваши пожелания по трекам, новостям и постепенно делать вещание ещё интереснее", — отмечает генеральный директор АО ИФСИ Василий Овчинников.

Уточнения

«Игрома́ния» — российское мультиплатформенное издание о видеоиграх: изначально ежемесячный журнал, а впоследствии и сайт.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
