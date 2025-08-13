Слёзы Кадышевой за кулисами: то, что она терпит ради зрителей, — это героизм

Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

66-летняя Надежда Кадышева, ставшая одной из самых популярных певиц в России, столкнулась с проблемами, связанных с коленными суставами.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Надежда Кадышева

Артистка испытывает значительные физические страдания, поэтому каждое выступление становится для неё настоящим испытанием. Она вынуждена прибегать к различным медицинским средствам, включая таблетки, уколы и мази, чтобы справляться с болью.

Согласно информации Telegram-канала "Свита короля", Кадышевой требуется операция по замене суставов, однако она пока не готова согласиться на хирургическое вмешательство из-за длительного процесса восстановления.

Тем не менее ни сама Надежда, ни её представители не сделали официальных заявлений по поводу её состояния здоровья.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.