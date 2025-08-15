Роза Сябитова пристыдила не готовых к самопожертвованию женщин: работали, а ночью стирали

Роза Сябитова призвала женщин к самопожертвованию ради семьи

Телеведущая Роза Сябитова упрекнула современных женщин, которые не готовы к самопожертвованию ради семьи.

Роза Сябитова опубликовала в социальных сетях фото с сыном и внучкой. Она поведала, что поддерживает концепцию материнства, когда женщина жертвует собой в пользу детей. Она уверена, что для российской традиции это всегда было актуально.

"Наши бабушки, мамы, а потом и мы вставали рано, чтобы приготовить завтрак детям, мы работали наравне с мужчинами, и продолжали вечером готовить, убирать, делать уроки, и стирать, когда все уснули. И не считали, это дискриминацией женщин", — написала под снимков Роза.

Телесваха объяснила, что сейчас тоже жертвует собой только теперь в роли бабушки.

