Любовный элексир Прохора Шаляпина: вот какая деталь заставляет его терять голову от зрелых дам

Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом

Прохор Шаляпин — яркая фигура на российской эстраде, и его взгляды на отношения с женщинами вызывают интерес. В частности, артист не скрывает своей симпатии к дамам более зрелого возраста. Он отмечает, что их особая энергетика и уверенность в себе создают атмосферу, в которой ему комфортно.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прохор Шаляпин

По словам Прохора, зрелые женщины обладают уникальным обаянием, которое помогает ему расслабиться и забыть о повседневных заботах. Он подчёркивает, что общение с ними приносит ему радость и спокойствие, в отличие от взаимодействия с молодыми девушками, где часто возникает напряжение.

"Потому что там гормональный фон такой, милфа — это определённый запах, определённая энергетика, обволакивающая тебя, которая тебя просто расслабляет. Рядом с ней ты не думаешь о каких-то насущных проблемах", — приводит слова певца Teleprogramma.org.

Для Шаляпина важны свобода и независимость. Он стремится избежать серьёзных обязательств, так как ценит свою самостоятельность. Несмотря на желание создать семью, артист предпочитает не связывать себя узами, опасаясь утраты личной свободы.

Прохор также делится своими размышлениями о природе человеческих отношений, признавая, что измены — это часть жизни. Он не осуждает тех, кто ищет разнообразия, считая, что в некоторых случаях это может быть вполне естественным.

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



