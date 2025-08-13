Родинки стали триумфом: история преображения Вали Карнавал, о которой молчали

Валя Карнавал в школьные годы ненавидела своё лицо из-за родинок

Валя Карнавал поделилась историей о своей детской неуверенности, связанной с родинками на лице. В школе юная Валя испытывала сильный дискомфорт из-за этих особенностей своей внешности. Она настолько стеснялась, что старалась выбирать места в классе так, чтобы родинки были менее заметны для одноклассников.

Только с возрастом и обретением популярности Карнавал изменила отношение к себе и поняла, что те самые родинки, которых она так стыдилась, — не дефект, а просто один из признаков её индивидуальности. Сейчас звезде смешно вспоминать свои детские чувства.

"Самое большое достижение в моей жизни — это любить своё лицо без фильтров, нарощенных ресниц и макияжа", — написала Валя в личном блоге.

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.



