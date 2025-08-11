Дженнифер Лопес против саранчи: как звезда справилась с неожиданным напастью на сцене

Назойливая саранча едва не сорвала выступление Дженнифер Лопес в Казахстане

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Лопес проявила удивительную стойкость при нападении саранчи во время своего концерта в Казахстане.

Фото: ВК-аккаунт Дженнифер Лопес by неизвестен is licensed under public doman Певица Дженнифер Лопес

В Сети распространяются кадры с выступления Дженнифер Лопес в Казахстане. На видео заметно, что во время концерта на звезду села назойливая саранча.

Лопес не показала виду, что насекомое как-то её пугает. Она не остановила выступления, сбросив саранчу с себя только после того, как закончила петь.

"Он меня щекотал!" — высказалась звезда, комментируя необычный инцидент.

На концерте Лопес в Казахстане побывали Ксения Бородина и Яна Рудковская.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле.



Уточнения

Саранча́ акриды — несколько видов насекомых семейства настоящие саранчовые (Acrididae), способных образовывать крупные стаи (численностью до сотен миллионов особей), мигрирующие на значительные расстояния.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.