Дженнифер Лопес против саранчи: как звезда справилась с неожиданным напастью на сцене

Актриса Дженнифер Лопес проявила удивительную стойкость при нападении саранчи во время своего концерта в Казахстане.
В Сети распространяются кадры с выступления Дженнифер Лопес в Казахстане. На видео заметно, что во время концерта на звезду села назойливая саранча.
Лопес не показала виду, что насекомое как-то её пугает. Она не остановила выступления, сбросив саранчу с себя только после того, как закончила петь.
"Он меня щекотал!" — высказалась звезда, комментируя необычный инцидент.
На концерте Лопес в Казахстане побывали Ксения Бородина и Яна Рудковская.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле.
Саранча́ акриды — несколько видов насекомых семейства настоящие саранчовые (Acrididae), способных образовывать крупные стаи (численностью до сотен миллионов особей), мигрирующие на значительные расстояния.
