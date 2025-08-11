Дженнифер Лопес против саранчи: как звезда справилась с неожиданным напастью на сцене

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актриса Дженнифер Лопес проявила удивительную стойкость при нападении саранчи во время своего концерта в Казахстане.

В Сети распространяются кадры с выступления Дженнифер Лопес в Казахстане. На видео заметно, что во время концерта на звезду села назойливая саранча.

Лопес не показала виду, что насекомое как-то её пугает. Она не остановила выступления, сбросив саранчу с себя только после того, как закончила петь.

"Он меня щекотал!" — высказалась звезда, комментируя необычный инцидент. 

На концерте Лопес в Казахстане побывали Ксения Бородина и Яна Рудковская.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле.

Уточнения

Саранча́ акриды — несколько видов насекомых семейства настоящие саранчовые (Acrididae), способных образовывать крупные стаи (численностью до сотен миллионов особей), мигрирующие на значительные расстояния.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
