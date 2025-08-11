Секреты счастья: мама Тимати делится радостью по поводу рождения третьего внука

Мама рэпера Тимати выразила свои эмоции по поводу рождения внучки

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова обратилась к матери своего третьего внука Валентине Ивановой.

Фото: ВК-аккаунт Тимати by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Тимати с семьёй

Мама Тимати опубликовала в социальных сетях фото с роддома и с выписки Валентины Ивановой, у которой родилась дочка Эмма.

"Наша семья стала больше. У Алисы с Ратмиром появилась сестрёнка, а у меня третий внук! Спасибо Маме и Папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции!" — написала Симона под кадрами.

Отдельно она обратилась к новоиспечённой матери, отметив, что до 10 лет материнство — это непревзойдённое удовольствие.

"Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой и выдержкой! Ты умница и точно будешь прекрасной мамой!" — высказалась счастливая бабушка.

Юнусова пожелала всем женщинам испытать радость материнства.

Маму Тимати нередко упрекают в том, что она якобы забрала первую свою внучку Алису у Алёны Шишковой. Сейчас женщина столкнулась с переходным возрастом Алисы и часто рассказывает о трудностях воспитания внучки.

