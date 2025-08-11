Секреты счастья: мама Тимати делится радостью по поводу рождения третьего внука

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мама рэпера Тимати выразила свои эмоции по поводу рождения внучки
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова обратилась к матери своего третьего внука Валентине Ивановой.

Мама Тимати опубликовала в социальных сетях фото с роддома и с выписки Валентины Ивановой, у которой родилась дочка Эмма.

"Наша семья стала больше. У Алисы с Ратмиром появилась сестрёнка, а у меня третий внук! Спасибо Маме и Папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции!" — написала Симона под кадрами.

Отдельно она обратилась к новоиспечённой матери, отметив, что до 10 лет материнство — это непревзойдённое удовольствие.

"Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой и выдержкой! Ты умница и точно будешь прекрасной мамой!" — высказалась счастливая бабушка.

Юнусова пожелала всем женщинам испытать радость материнства.

Маму Тимати нередко упрекают в том, что она якобы забрала первую свою внучку Алису у Алёны Шишковой. Сейчас женщина столкнулась с переходным возрастом Алисы и часто рассказывает о трудностях воспитания внучки.

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
