Тайное кольцо Шамана: Собчак шокировала откровением о связи певца с дочерью олигарха

Собчак назвала дочь олигарха Кенина причиной развода Шамана и Мартыновой

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале озвучила версию о реальной причине развода певца Шамана (Ярослав Дронов) с продюсером Еленой Мартыновой.

По её словам, слухи связывают распад брака с Мишель Кениной — дочерью олигарха Михаила Кенина.

"Ходят разговоры, что Шаман купил для Кениной помолвочное кольцо, которое сейчас носит Екатерина Мизулина. Если так — одобряю экономию", — иронично прокомментировала Собчак.

Напомним, в октябре 2024 года Дронов официально расторг брак с топ-менеджером "Мегафона", опубликовав свидетельство о разводе.

Официально пара назвала причиной расставания занятость. Мартынова подтвердила, что решение было взаимным.

Однако в марте 2025 года Шаман публично представил Мизулину как девушку во время концерта на "Live Арена", вручив ей белые розы. Кадры, где Екатерина улыбалась в белом платье на сцене, стали вирусными.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



