Алика Смехова трогательно поздравила отца с юбилеем: долголетие и любовь зрителей

Алика Смехова показала знаменитого отца в его юбилейный день рождения

Актриса Алика Смехова трогательно поздравила отца, актёра Вениамина Смехова, которому исполнилось 85 лет.

Фото: Инстаграм Алики Смеховой by неизвестен is licensed under public doman Актёры Вениамин Смехов и Алика Смехова

Алика Смехова разместила в социальных сетях серию снимков со дня рождения отца, актёра Вениамина Смехова.

Актёр, исполнивший роль Атоса в "сериале "Д'Артаньян и три мушкетёра", хорошо выглядит для своего солидного возраста.

"Мой любимый папа — с юбилеем, с днём рождения!!! Прекрасная традиция собираться вместе в этот день -10 августа. Звезды нужно рвать как с неба вишни", — написала под снимками актриса.

На дне рождения звезды "Мушкетёров" присутствовали именитые гости, в их числе — Леонид Каневской.

Вениами́н Бори́сович Сме́хов (род. 10 августа 1940, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, телеведущий, литератор; лауреат художественной премии «Петрополь» (2000).



