Алика Смехова трогательно поздравила отца с юбилеем: долголетие и любовь зрителей

Актриса Алика Смехова трогательно поздравила отца, актёра Вениамина Смехова, которому исполнилось 85 лет.
Алика Смехова разместила в социальных сетях серию снимков со дня рождения отца, актёра Вениамина Смехова.
Актёр, исполнивший роль Атоса в "сериале "Д'Артаньян и три мушкетёра", хорошо выглядит для своего солидного возраста.
"Мой любимый папа — с юбилеем, с днём рождения!!! Прекрасная традиция собираться вместе в этот день -10 августа. Звезды нужно рвать как с неба вишни", — написала под снимками актриса.
На дне рождения звезды "Мушкетёров" присутствовали именитые гости, в их числе — Леонид Каневской.
Ранее Филипп Киркоров поздравил певицу Софию Ротару с 78-летием.
Вениами́н Бори́сович Сме́хов (род. 10 августа 1940, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, телеведущий, литератор; лауреат художественной премии «Петрополь» (2000).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.