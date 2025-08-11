Лепс раскрыл правду о своём поступке: почему он оттолкнул фаната?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для всех хорошим не будешь: Лепс объяснил свой поступок на концерте в Сочи
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс публично отреагировал на скандал, вызванный его поведением во время концерта в Сочи 29 июля.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Артист объяснил инцидент, когда он оттолкнул 16-летнего фаната со сцены после нецензурных высказываний. Певец привёл философское обоснование: "Нет идеально чистых, честных людей. Для всех ты никогда не будешь хорошим".

Он подчеркнул, что не намерен соответствовать ожиданиям окружающих.

"Когда тобою движет только хорошее, человек либо отвергает это, либо считает тебя слабым", — заявил Лепс, добавив, что испытал это на собственном опыте.

Как пишет "7Дней", певец настаивает на праве "оставаться собой", несмотря на критику. При этом менеджер артиста связывал инцидент с сильной усталостью от пристального внимания публики.

Напомним, конфликт произошёл после того, как подросток поднялся на сцену во время выступления. Видео, где Лепс сначала толкает юношу плечом, а затем обеими руками в спину, вызвало волну обсуждений в СМИ. 

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
