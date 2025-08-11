Тимати стал отцом в третий раз: первая фотография с дочкой Эммой покорила сеть

Рэпер Тимати поделился снимками с новорождённым ребёнком, которого ему родила модель Валентина Иванова.
Тимати опубликовал в социальных сетях серию чёрно-белых снимков. На кадрах артист держит на руках младенца. У рэпера родилась дочка, которую назвали красивым именем Эмма. Родилась малышка 2 августа.
Музыкант стал отцом в третий раз. У него уже есть дочка Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир Анастасии Решетовой.
Ранее Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати. Модель объяснила, что официальный брак ещё ничего не гарантирует в отношениях мужчины и женщины.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
