Тимати стал отцом в третий раз: первая фотография с дочкой Эммой покорила сеть

Тимати подтвердил появление на свет третьего ребёнка

Рэпер Тимати поделился снимками с новорождённым ребёнком, которого ему родила модель Валентина Иванова.

Тимати опубликовал в социальных сетях серию чёрно-белых снимков. На кадрах артист держит на руках младенца. У рэпера родилась дочка, которую назвали красивым именем Эмма. Родилась малышка 2 августа.

Музыкант стал отцом в третий раз. У него уже есть дочка Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир Анастасии Решетовой.

Ранее Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати. Модель объяснила, что официальный брак ещё ничего не гарантирует в отношениях мужчины и женщины.

