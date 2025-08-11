Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные: в природе доминирует инстинкт выживания, а не межвидовая привязанность
Китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян установил мировой рекорд, подняв 144,72 кг одним пальцем
Учёные нашли лишь четыре аналога Солнца среди 265 жёлтых карликов
Эксперт назвал условие для полной замены курьеров гражданскими дронами доставки
Уксус и сода помогут определить кислотность почвы — советы садоводов
У Ксении Бородиной украли резервный телефон во время поездки в Италию
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины

Тимати стал отцом в третий раз: первая фотография с дочкой Эммой покорила сеть

Тимати подтвердил появление на свет третьего ребёнка
0:46
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати поделился снимками с новорождённым ребёнком, которого ему родила модель Валентина Иванова.

Рэпер Тимати с невестой и ребёнком
Фото: Инстаграм Тимати by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Тимати с невестой и ребёнком

Тимати опубликовал в социальных сетях серию чёрно-белых снимков. На кадрах артист держит на руках младенца. У рэпера родилась дочка, которую назвали красивым именем Эмма. Родилась малышка 2 августа.

Музыкант стал отцом в третий раз. У него уже есть дочка Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир Анастасии Решетовой.

Ранее Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати. Модель объяснила, что официальный брак ещё ничего не гарантирует в отношениях мужчины и женщины.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины
Лазерная эпиляция может быть малоэффективна для светлых и рыжих волос
Daily Mail: Тихоокеанскому побережью США грозит мегацунами и землетрясение до 9 баллов
Разрезанный арбуз сохраняет свежесть до трёх дней при температуре 4–5 °C
Пациенты с диабетом перестали нуждаться в инсулине после терапии этим новым препаратом
Эксперты: фридайвинг опасен из-за гипоксии, баротравм и переохлаждения
Способ удаления известкового налета со стекла в душе по методу отелей
Татьяна Лазарева** анонсировала выход собственного музыкального альбома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.