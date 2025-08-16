Иван Охлобыстин нашёл тайный рецепт утренней молитвы — узнайте, какую радиостанцию он слушает

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, что нашёл идеальную радио-волну для чтения утренних молитв.
Иван Охлобыстин признался, что теперь не читает молитвы в тишине. Настроиться на общение с Богом ему помогает радио "Пати Вайб", где крутится музыка в жанре эмбиент.
"Комфортнейшая радио-волна надо отметить. 21 век! Что-то булькает, потом пианино, потом птица может закричать и т. д. Вообщем никак не отвлекает от благочестивых размышлений. Чисто фон", — поделился с подписчиками звезда сериала "Интерны".
Он рассказал, что больше не мучается выбором автора музыки — достаточно выбрать просто жанр. Он назвал это близкой и прекрасной эволюцией.
Ранее Иван Охлобыстин выдал запоздалую реакцию на смерть Оззи Осборна.
Э́мбиент (англ. ambient «окружающий») — стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Эмбиент часто характеризуют атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.