Иван Охлобыстин нашёл тайный рецепт утренней молитвы — узнайте, какую радиостанцию он слушает

0:54
Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, что нашёл идеальную радио-волну для чтения утренних молитв.

Радиоприёмник, радио
Фото: Own work by Ivan2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Радиоприёмник, радио

Иван Охлобыстин признался, что теперь не читает молитвы в тишине. Настроиться на общение с Богом ему помогает радио "Пати Вайб", где крутится музыка в жанре эмбиент.

"Комфортнейшая радио-волна надо отметить. 21 век! Что-то булькает, потом пианино, потом птица может закричать и т. д. Вообщем никак не отвлекает от благочестивых размышлений. Чисто фон", — поделился с подписчиками звезда сериала "Интерны".

Он рассказал, что больше не мучается выбором автора музыки — достаточно выбрать просто жанр. Он назвал это близкой и прекрасной эволюцией.

Ранее Иван Охлобыстин выдал запоздалую реакцию на смерть Оззи Осборна.

Уточнения

Э́мбиент (англ. ambient «окружающий») — стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Эмбиент часто характеризуют атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
