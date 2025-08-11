Кей-поп vs Сигма бой: Betsy может записать трек с корейской группой – раскрыты условия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российская звезда Betsy ответила на предложение K-pop группы YOUNG POSSE
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представители юной российской певицы Betsy (Светлана Чертищева) прокомментировали возможность сотрудничества с корейской кей-поп группой YOUNG POSSE.

В ответ на запрос "Газеты.Ru" команда артистки подтвердила: конкретных предложений от коллектива не поступало, но Betsy открыта к творческим коллаборациям.

"Мы пока не в курсе таких инициатив, но в целом поддерживаем талантливые проекты", — заявили представители певицы.

Ранее во время тура по России участницы YOUNG POSSE выразили желание записать совместный трек с Betsy и Анной-Марией Янковской — исполнительницами вирусного хита "Сигма бой".

Интерес корейской группы не случаен: 12-летняя Betsy приобрела мировую известность благодаря соцсетям. Её песни "Симпл димпл поп ит сквиш", "Капибара" и особенно "Сигма бой" собрали сотни миллионов просмотров. 

Уточнения

«Си́гма Бой» — песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской, выпущенная в октябре 2024 года. Композиция получила вирусное распространение в интернете благодаря ироничному переосмыслению образа «сигма-самца» в популярной культуре.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
