Кей-поп vs Сигма бой: Betsy может записать трек с корейской группой – раскрыты условия

Российская звезда Betsy ответила на предложение K-pop группы YOUNG POSSE

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Представители юной российской певицы Betsy (Светлана Чертищева) прокомментировали возможность сотрудничества с корейской кей-поп группой YOUNG POSSE.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Микрофон

В ответ на запрос "Газеты.Ru" команда артистки подтвердила: конкретных предложений от коллектива не поступало, но Betsy открыта к творческим коллаборациям.

"Мы пока не в курсе таких инициатив, но в целом поддерживаем талантливые проекты", — заявили представители певицы.

Ранее во время тура по России участницы YOUNG POSSE выразили желание записать совместный трек с Betsy и Анной-Марией Янковской — исполнительницами вирусного хита "Сигма бой".

Интерес корейской группы не случаен: 12-летняя Betsy приобрела мировую известность благодаря соцсетям. Её песни "Симпл димпл поп ит сквиш", "Капибара" и особенно "Сигма бой" собрали сотни миллионов просмотров.

Уточнения

«Си́гма Бой» — песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской, выпущенная в октябре 2024 года. Композиция получила вирусное распространение в интернете благодаря ироничному переосмыслению образа «сигма-самца» в популярной культуре.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.