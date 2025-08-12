Проблемы наследницы: что скрывает дочь Глюкозы о своей музыкальной карьере

Дочь Глюкозы пытается отстроиться от имени матери, чтобы начать карьеру в музыке

Дочь певицы Глюкозы объяснила, какого это быть наследницей популярной певицы.

Ребёнок знаменитости Наталии Ионовой, выступающей под творческим именем Глюк'оZа, поделилась мнением относительно взаимоотношений с родительницей — после разгоревшихся громких конфликтов вокруг исполнительницы и сложностях личной судьбы самой дочери.

В передаче "Шоу Воли" на канале ТНТ, 18-летняя Лидия Чистякова, ныне развивающая собственную артистическую деятельность, подчеркнула, что известность мамы лишь осложняла её путь в музыке.

"Мы работаем в разных жанрах. У мамы больше дерзкая электроника, она популярных реперов лучше, чем я, знает. Я — в инди, фолке тусуюсь, немножечко рока", — объяснила девушка в шоу Павла Воли.

Лидия считает, что ей непросто добиться успеха из-за того, что её постоянно сравнивают с родительницей.

"Мне имя мамы приносило больше проблем", — объяснила наследница звезды.

Девушка подчеркнула, что не работает вместе с мамой. Ей в творчестве помогает только папа.

Около года назад певица Глюкоза оказалась вовлечённой в крупный скандал на своём выступлении в Красноярске: вирусным стало распространённое в интернете видео, запечатлевшее её неподобающее поведение на сцене.

Поклонники поспешили предположить, что подобное состояние было вызвано употреблением запрещённых веществ. Сама певица опровергла подобные обвинения. Она рассказала, что сильно переживала смерть бабушки, которая её воспитывала.

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк’oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



