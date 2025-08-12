Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые Дании назвали эффективную стратегию для похудения
Активность покупателей жилья в Венгрии превысила январский максимум
Пляжи Гвинейского залива и культурные достопримечательности Того включены в туристические маршруты
Летний гид по цветочным платьям: модные тренды сезона
Учёные оценили последствия ядерной войны: мир ждёт продовольственный кризис
Евгения Кривцова встала на защиту малообеспеченного мужа Ксении Бородиной
Женщины болеют легче из-за гормонов, усиливающих иммунную защиту
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака

Проблемы наследницы: что скрывает дочь Глюкозы о своей музыкальной карьере

Дочь Глюкозы пытается отстроиться от имени матери, чтобы начать карьеру в музыке
1:41
Шоу-бизнес

Дочь певицы Глюкозы объяснила, какого это быть наследницей популярной певицы.

Певица Глюкоза
Фото: ВК-аккаунт певицы Глюкозы by неизвестен is licensed under public doman
Певица Глюкоза

Ребёнок знаменитости Наталии Ионовой, выступающей под творческим именем Глюк'оZа, поделилась мнением относительно взаимоотношений с родительницей — после разгоревшихся громких конфликтов вокруг исполнительницы и сложностях личной судьбы самой дочери.

В передаче "Шоу Воли" на канале ТНТ, 18-летняя Лидия Чистякова, ныне развивающая собственную артистическую деятельность, подчеркнула, что известность мамы лишь осложняла её путь в музыке.

"Мы работаем в разных жанрах. У мамы больше дерзкая электроника, она популярных реперов лучше, чем я, знает. Я — в инди, фолке тусуюсь, немножечко рока", — объяснила девушка в шоу Павла Воли.

Лидия считает, что ей непросто добиться успеха из-за того, что её постоянно сравнивают с родительницей.

"Мне имя мамы приносило больше проблем", — объяснила наследница звезды.

Девушка подчеркнула, что не работает вместе с мамой. Ей в творчестве помогает только папа.

Около года назад певица Глюкоза оказалась вовлечённой в крупный скандал на своём выступлении в Красноярске: вирусным стало распространённое в интернете видео, запечатлевшее её неподобающее поведение на сцене.

Поклонники поспешили предположить, что подобное состояние было вызвано употреблением запрещённых веществ. Сама певица опровергла подобные обвинения. Она рассказала, что сильно переживала смерть бабушки, которая её воспитывала.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк’oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Новости спорта
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы Аудио 
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар
Военные новости
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.