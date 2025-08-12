Тайна псевдонима Леры Кудрявцевой: Джандарбаева или Лютик?

Кудрявцева опровергла новости о том, что стала Джандарбаевой

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала сообщения о том, что её настоящая фамилия — Джандарбаева.

Лера Кудрявцева не прошла мимо утверждения о том, что её подлинная фамилия — Джандарбаева.

Телеведущая отметила, что уже привыкла читать о себе "много дичи", однако эта новость позабавила всю её семью.

"Папа мой — Кудрявцев Лев Николаевич, дальше идёт фамилия Лютик по бабушке. Мама Щекочихина Александра Ивановна, взяв фамилию мужа стала Кудрявцевой", — поспешила объяснить звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Кудрявцева поведала, что её прабабушка — воспитанница института благородных девиц.

Лера объяснила, что ничего не имеет против фамилии Джандарбаева, однако удивлена изобретательности авторов фейковых новостей.

