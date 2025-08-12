Тайна псевдонима Леры Кудрявцевой: Джандарбаева или Лютик?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала сообщения о том, что её настоящая фамилия — Джандарбаева.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева не прошла мимо утверждения о том, что её подлинная фамилия — Джандарбаева.

Телеведущая отметила, что уже привыкла читать о себе "много дичи", однако эта новость позабавила всю её семью.

"Папа мой — Кудрявцев Лев Николаевич, дальше идёт фамилия Лютик по бабушке. Мама Щекочихина Александра Ивановна, взяв фамилию мужа стала Кудрявцевой", — поспешила объяснить звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Кудрявцева поведала, что её прабабушка — воспитанница института благородных девиц.

Лера объяснила, что ничего не имеет против фамилии Джандарбаева, однако удивлена изобретательности авторов фейковых новостей.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
