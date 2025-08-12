Тайна псевдонима Леры Кудрявцевой: Джандарбаева или Лютик?

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала сообщения о том, что её настоящая фамилия — Джандарбаева.
Лера Кудрявцева не прошла мимо утверждения о том, что её подлинная фамилия — Джандарбаева.
Телеведущая отметила, что уже привыкла читать о себе "много дичи", однако эта новость позабавила всю её семью.
"Папа мой — Кудрявцев Лев Николаевич, дальше идёт фамилия Лютик по бабушке. Мама Щекочихина Александра Ивановна, взяв фамилию мужа стала Кудрявцевой", — поспешила объяснить звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Кудрявцева поведала, что её прабабушка — воспитанница института благородных девиц.
Лера объяснила, что ничего не имеет против фамилии Джандарбаева, однако удивлена изобретательности авторов фейковых новостей.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
