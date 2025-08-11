Снова мальчишка: Ургант пошутил про карьеру на Первом канале во время концерта в Италии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Телеведущий Иван Ургант представил авторскую программу "Живой Ургант" на премиальном итальянском курорте Форте-деи-Марми.

Иван Ургант
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант

Концерт состоялся 9 августа при участии юмориста Александра Гудкова, актрисы Екатерины Варнавы и музыкантов. Видео с концерта опубликовал Telegram-канал "Дубай.Report". 

Во время выступления Ургант исполнил кавер-версии известных песен. Открывая один из номеров, ведущий обратился к истории своих визитов в Италию.

"За 16 лет ничего не изменилось: ни Форте, ни я", — отметил он.

Иронизируя над собственной карьерой, Ургант добавил: "Раньше я был мальчишкой, мечтавшим о шоу на Первом канале. Прошло 16 лет — и я снова мальчишка".

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

