Снова мальчишка: Ургант пошутил про карьеру на Первом канале во время концерта в Италии

Телеведущий Иван Ургант представил авторскую программу "Живой Ургант" на премиальном итальянском курорте Форте-деи-Марми.
Концерт состоялся 9 августа при участии юмориста Александра Гудкова, актрисы Екатерины Варнавы и музыкантов. Видео с концерта опубликовал Telegram-канал "Дубай.Report".
Во время выступления Ургант исполнил кавер-версии известных песен. Открывая один из номеров, ведущий обратился к истории своих визитов в Италию.
"За 16 лет ничего не изменилось: ни Форте, ни я", — отметил он.
Иронизируя над собственной карьерой, Ургант добавил: "Раньше я был мальчишкой, мечтавшим о шоу на Первом канале. Прошло 16 лет — и я снова мальчишка".
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.
