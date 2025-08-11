Сбор средств на похороны Юрия Бутусова: Чулпан Хаматова* призывает к помощи

Семье утонувшего в Болгарии режиссёра Юрия Бутусова собирают деньги на похороны

Актриса Чулпан Хаматова* сообщила о сборе средств на погребение погибшего в Болгарии театрального деятеля Юрия Бутусова.

Чулпан Хаманова* рассказала, что по согласованию с вдовой Юрия Бутусова на похороны режиссёра решено собирать деньги всем миром.

"Мы собираем средства на организацию похорон и помощь семье", — написала актриса в социальных сетях.

63-летний Юрий Бутусов ушёл из жизни, купаясь в море в Болгарии. Он не справился с волнами, которые унесли его в открытое море.

Хоронить театрального деятеля будут в России, несмотря на то, что в последние годы режиссёр с семьёй проживал в Латвии.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Буту́сов (24 сентября 1961, Гатчина, Ленинградская область — 9 августа 2025, Созопол, Болгария) — российский театральный режиссёр. Главный режиссёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.



