Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральная древесина в интерьере усиливает ощущение домашнего комфорта
Фанатки рэпера Akon подрались за его полотенце после концерта в Сочи
Топ-4 вида кос, которые выглядят дорого и стильно
Механики: после 100 000 км нужно заменить ремни, свечи и жидкости
Японская интервальная ходьба снижает давление и улучшает работу сердца — исследование
Содовое тесто используется для сладкой и пикантной выпечки за 20 минут
В Британии родились дети без генетических дефектов благодаря донору митохондрий
Сортировка вещей по четырём категориям упрощает организацию хранения
Ушел на пенсию – пришел на Вещание: Гарет Бэйл – главная звезда TNT Sports следующего сезона

Сбор средств на похороны Юрия Бутусова: Чулпан Хаматова* призывает к помощи

Семье утонувшего в Болгарии режиссёра Юрия Бутусова собирают деньги на похороны
0:54
Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова* сообщила о сборе средств на погребение погибшего в Болгарии театрального деятеля Юрия Бутусова.

Свеча
Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свеча

Чулпан Хаманова* рассказала, что по согласованию с вдовой Юрия Бутусова на похороны режиссёра решено собирать деньги всем миром.

"Мы собираем средства на организацию похорон и помощь семье", — написала актриса в социальных сетях.

63-летний Юрий Бутусов ушёл из жизни, купаясь в море в Болгарии. Он не справился с волнами, которые унесли его в открытое море.

Хоронить театрального деятеля будут в России, несмотря на то, что в последние годы режиссёр с семьёй проживал в Латвии.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни 85-летняя мама звезды Голливуда Брэда Питта.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Буту́сов (24 сентября 1961, Гатчина, Ленинградская область — 9 августа 2025, Созопол, Болгария) — российский театральный режиссёр. Главный режиссёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Надаль стал отцом во второй раз: семейное счастье и неожиданные признания о жене
Bloomberg: политика Трампа снижает роль доллара в мире
Трава и корни помогли обезьяне сделаться человеком
Куриный салат сочетается с тостами, картофелем и свежими овощами
Лариса Долина пытается обрести вторую волну популярности с помощью рэпа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.