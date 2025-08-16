Юрий Лоза в юности: как выглядел знаменитый певец на редком чёрно-белом снимке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Лоза показал, каким красавцем был в юные годы
1:00
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза поделился снимком из семейного архива, на котором он запечатлён ещё совсем молодым.

Певец Юрий Лоза
Фото: Телеграм-канал Юрия Лозы by неизвестен is licensed under public doman
Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза опубликовал в социальных сетях фото, на котором он сфотографирован в годы своей юности.

Будущий артист на фото весело приветствует фотографа в окружении своих ровесников. Отряд наряжен в маечки и шортики.

"С 1961-го года каждую вторую субботу августа отмечается День физкультурника. На этой фотографии я, юный и весёлый, приветствую всех причастных и желаю всем крепкого здоровья", — написал под снимком Юрий Эдуардович.

Интернет-пользователи давно подметили, что молодой Юрий Лоза похож на комика Алексея Щербакова. Это сходство было подчёркнуто на шоу "Что было дальше?".

Ранее сообщалось, что телеведущий Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
