Юрий Лоза в юности: как выглядел знаменитый певец на редком чёрно-белом снимке

Юрий Лоза показал, каким красавцем был в юные годы

Певец Юрий Лоза поделился снимком из семейного архива, на котором он запечатлён ещё совсем молодым.

Юрий Лоза опубликовал в социальных сетях фото, на котором он сфотографирован в годы своей юности.

Будущий артист на фото весело приветствует фотографа в окружении своих ровесников. Отряд наряжен в маечки и шортики.

"С 1961-го года каждую вторую субботу августа отмечается День физкультурника. На этой фотографии я, юный и весёлый, приветствую всех причастных и желаю всем крепкого здоровья", — написал под снимком Юрий Эдуардович.

Интернет-пользователи давно подметили, что молодой Юрий Лоза похож на комика Алексея Щербакова. Это сходство было подчёркнуто на шоу "Что было дальше?".

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



