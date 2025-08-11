Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные: в природе доминирует инстинкт выживания, а не межвидовая привязанность
Китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян установил мировой рекорд, подняв 144,72 кг одним пальцем
Тимати подтвердил появление на свет третьего ребёнка
Учёные нашли лишь четыре аналога Солнца среди 265 жёлтых карликов
Эксперт назвал условие для полной замены курьеров гражданскими дронами доставки
Уксус и сода помогут определить кислотность почвы — советы садоводов
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины

Итальянские каникулы обернулись кражей: что случилось с Ксенией Бородиной в аэропорту

У Ксении Бородиной украли резервный телефон во время поездки в Италию
1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина столкнулась с кражей во время поездки в Италию.

Ксения Бородина
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Бородина

Инцидент произошёл в аэропорту, где у звезды похитили резервный телефон с ценным архивом.

"Обнаружила пропажу только в стамбульском аэропорту. Были там старые фото, важные записи", — сообщила Бородина в Instagram*.

Ведущая выразила возмущение системной проблемой: "В Италии воруют на каждом шагу".

Особенно Бородину возмутила бездеятельность властей. "Полиция отпускает воров быстро, даже если ловит. Где вопрос безопасности граждан?" — задалась вопросом знаменитость.

Она призвала туристов усилить бдительность в Милане и Венеции.

Несмотря на неприятный инцидент, поездка с мужем Николаем Сердюковым оставила положительные впечатления. Блогер подчеркнула, что путешествие принесло массу ярких эмоций, хотя осадок от кражи остался.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины
Лазерная эпиляция может быть малоэффективна для светлых и рыжих волос
Daily Mail: Тихоокеанскому побережью США грозит мегацунами и землетрясение до 9 баллов
Разрезанный арбуз сохраняет свежесть до трёх дней при температуре 4–5 °C
Пациенты с диабетом перестали нуждаться в инсулине после терапии этим новым препаратом
Эксперты: фридайвинг опасен из-за гипоксии, баротравм и переохлаждения
Способ удаления известкового налета со стекла в душе по методу отелей
Татьяна Лазарева** анонсировала выход собственного музыкального альбома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.