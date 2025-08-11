Итальянские каникулы обернулись кражей: что случилось с Ксенией Бородиной в аэропорту

У Ксении Бородиной украли резервный телефон во время поездки в Италию

Телеведущая Ксения Бородина столкнулась с кражей во время поездки в Италию.

Инцидент произошёл в аэропорту, где у звезды похитили резервный телефон с ценным архивом.

"Обнаружила пропажу только в стамбульском аэропорту. Были там старые фото, важные записи", — сообщила Бородина в Instagram*.

Ведущая выразила возмущение системной проблемой: "В Италии воруют на каждом шагу".

Особенно Бородину возмутила бездеятельность властей. "Полиция отпускает воров быстро, даже если ловит. Где вопрос безопасности граждан?" — задалась вопросом знаменитость.

Она призвала туристов усилить бдительность в Милане и Венеции.

Несмотря на неприятный инцидент, поездка с мужем Николаем Сердюковым оставила положительные впечатления. Блогер подчеркнула, что путешествие принесло массу ярких эмоций, хотя осадок от кражи остался.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

