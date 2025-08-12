Вика Цыганова разработала шокирующий план для российских артистов: что она задумала?

Цыганова призвала устроить испуганным патриотам из числа звёзд концерт в Лужниках

Певица Вика Цыганова придумала хитроумный план по поимке российских артистов.

Вику Цыганову возмутило то, что рэпер Макан и блогер Михаил Литвин, который обвиняют в уклонении о службы в армии, выступили на ВТБ Арене в столице РФ и спалили автомобиль BMW перед зрителями.

Исполнительница хита "Русская водка" на ходу придумала, как пристыдить неблагонадёжных звёзд.

"А вообще — хорошая идея. Надо организовать большой концерт в "Лужниках" со всеми предателями, релокантами, убегантами и уклонистами разом", — написала Цыганова в своём Telegram-канале.

Она уверена, что средства с концерта "испуганных патриотов" следует направить на нужды СВО.

Ранее Цыганова назвала творчество Надежды Кадышевой потребительской попсой.

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.



