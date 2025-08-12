Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню
Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября
Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем

Вика Цыганова разработала шокирующий план для российских артистов: что она задумала?

Цыганова призвала устроить испуганным патриотам из числа звёзд концерт в Лужниках
0:52
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова придумала хитроумный план по поимке российских артистов.

Музыкальный концерт
Фото: Wikipedia by Yvette de Wit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Музыкальный концерт

Вику Цыганову возмутило то, что рэпер Макан и блогер Михаил Литвин, который обвиняют в уклонении о службы в армии, выступили на ВТБ Арене в столице РФ и спалили автомобиль BMW перед зрителями.

Исполнительница хита "Русская водка" на ходу придумала, как пристыдить неблагонадёжных звёзд.

"А вообще — хорошая идея. Надо организовать большой концерт в "Лужниках" со всеми предателями, релокантами, убегантами и уклонистами разом", — написала Цыганова в своём Telegram-канале.

Она уверена, что средства с концерта "испуганных патриотов" следует направить на нужды СВО.

Ранее Цыганова назвала творчество Надежды Кадышевой потребительской попсой.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.

Автор Елена Былкина

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
