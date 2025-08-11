Агутин прервал молчание и внёс ясность в скандал с юным журналистом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Леонид Агутин публично опроверг вирусный ролик, где он якобы грубо поучал юного журналиста.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

В Telegram-канале певец заявил, что авторы опубликовали вырванный фрагмент для создания ложного образа.

Артист пояснил, что знаком с интервьюером Гришей — студентом академии Николая Агутина.

"Он хороший парень и сообразительный", — отметил вокалист, выразив уверенность, что тот быстро освоит профессиональные навыки.

Агутин опубликовал полную запись беседы. На видео видно: певец спокойно отвечает на вопросы, несколько раз корректно показывает, как держать микрофон.

Конфликт спровоцировали не его действия, а претензии взрослых коллег журналиста.

"Скоро Гриша научится задавать точные вопросы и налаживать контакт. Нормальное интервью мы обязательно сделаем", — пообещал артист.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. 

