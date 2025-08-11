Агутин прервал молчание и внёс ясность в скандал с юным журналистом

Леонид Агутин публично опроверг вирусный ролик, где он якобы грубо поучал юного журналиста.
В Telegram-канале певец заявил, что авторы опубликовали вырванный фрагмент для создания ложного образа.
Артист пояснил, что знаком с интервьюером Гришей — студентом академии Николая Агутина.
"Он хороший парень и сообразительный", — отметил вокалист, выразив уверенность, что тот быстро освоит профессиональные навыки.
Агутин опубликовал полную запись беседы. На видео видно: певец спокойно отвечает на вопросы, несколько раз корректно показывает, как держать микрофон.
Конфликт спровоцировали не его действия, а претензии взрослых коллег журналиста.
"Скоро Гриша научится задавать точные вопросы и налаживать контакт. Нормальное интервью мы обязательно сделаем", — пообещал артист.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.