Сати Казанова и её итальянский муж в горских нарядах: как они отметили его день рождения?

Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова устроила фотосессию с мужем-итальянцев в национальной одежде народов Кавказа.

Певица Сати Казанова с мужем
Фото: Инстаграм Сати Казановой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Сати Казанова с мужем

Сати Казанова в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Осенью прошлого года у Сати Казановой родилась дочь.

Экс-участница группы "Фабрика" очень довольна своим супругом. Она предпочла выбрать себе в мужья доброго человека.

"Когда 8 лет назад судьба соединила меня с удивительным парнем, я и не осознавала, как же мне повезло!" — выразила свой восторг звезда.

Она поздравила супруга с днём рождения.

"Мой добрый, чистый, цельный, блистательно умный, бесконечно талантливый, удивительно смиренный, гениально остроумный", — осыпала она избранника комплиментами.

Казанова опубликовала в посте снимки, на которых её муж предстал в образе настоящего горца. Темнобородому итальянцу очень пошёл костюм кавказца. Сама Сати, которая по национальности кабардинка, тоже облачилась в национальный костюм своего народа.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
