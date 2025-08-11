Секреты послеродового похудения: Ида Галич показывает результат своих усилий

Родившая второго ребёнка Ида Галич продемонстрировала, как выглядит её фигура после родов. Блогер спешит обрести идеальную форму к 20 сентября.
Ида Галич поведала, что уже избавилась от десяти лишних килограммов спустя две недели после родов. Она торопится скинуть ещё десять килограммов, чтобы выглядеть идеально. У звезды есть дедлайн на похудение.
Знаменитость объяснила, что она готовится к важному проекту, который стартует уже этой осенью.
"Не ем мучное, сладкое — сахарное, фастфуд и всякие гадости. Плюс к этому списку добавились продукты, на которые не очень реагирует животик малышки", — объяснила Ида.
Она отметила, что самоограничения ей нравятся, так как избавляют её от всяких сомнений. Она строго запретила себе есть вредные для фигуры продукты.
"Единственный минус — на ГВ все время хочется кушать,
помогите", — написала Галич в соцсетях.
Она опубликовала видео в нижнем белье в полный рост.
"Обычное тело недавно родившей женщины", — охарактеризовала она свою фигуру.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
