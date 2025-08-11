Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью

Секреты послеродового похудения: Ида Галич показывает результат своих усилий

Ида Галич показала фигуру спустя 2 недели после родов
1:12
Шоу-бизнес

Родившая второго ребёнка Ида Галич продемонстрировала, как выглядит её фигура после родов. Блогер спешит обрести идеальную форму к 20 сентября.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич поведала, что уже избавилась от десяти лишних килограммов спустя две недели после родов. Она торопится скинуть ещё десять килограммов, чтобы выглядеть идеально. У звезды есть дедлайн на похудение.

Знаменитость объяснила, что она готовится к важному проекту, который стартует уже этой осенью.

"Не ем мучное, сладкое — сахарное, фастфуд и всякие гадости. Плюс к этому списку добавились продукты, на которые не очень реагирует животик малышки", — объяснила Ида.

Она отметила, что самоограничения ей нравятся, так как избавляют её от всяких сомнений. Она строго запретила себе есть вредные для фигуры продукты.

"Единственный минус — на ГВ все время хочется кушать,
помогите", — написала Галич в соцсетях.

Она опубликовала видео в нижнем белье в полный рост.

"Обычное тело недавно родившей женщины", — охарактеризовала она свою фигуру.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
Политик Митина: арест Евгении Гуцул грозит ликвидацией автономии Гагаузии
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.