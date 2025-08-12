Русская песня без хлеба и зрителей: Садальский о закулисных проблемах театра Надежды Бабкиной

Садальский заявил, что дела в театре Надежды Бабкиной идут плохо

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский утверждает, что в театре Надежды Бабкиной имеются серьёзные проблемы. Актёр обратил внимание на закрытый буфет в учреждении культуры.

Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Надежда Кадышева

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале текст под заголовком "Русская песня без хлеба и зрителей".

Он отметил, что во многих театрах работают буфеты, а вот у Надежды Бабкиной он закрыт. Покушать зрителям советуют в кафе напротив здания театра.

Поведал он и о том, что сотрудников театра якобы поставили на "голый оклад".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что театр не умеет зарабатывать.

Ранее Ксения Собчак высказалась о феномене внезапного успеха Надежды Кадышевой среди российской молодёжи.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.