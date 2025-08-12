Русская песня без хлеба и зрителей: Садальский о закулисных проблемах театра Надежды Бабкиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садальский заявил, что дела в театре Надежды Бабкиной идут плохо
0:51
Шоу-бизнес

Станислав Садальский утверждает, что в театре Надежды Бабкиной имеются серьёзные проблемы. Актёр обратил внимание на закрытый буфет в учреждении культуры. 

Певица Надежда Кадышева
Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Надежда Кадышева

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале текст под заголовком "Русская песня без хлеба и зрителей". 

Он отметил, что во многих театрах работают буфеты, а вот у Надежды Бабкиной он закрыт. Покушать зрителям советуют в кафе напротив здания театра.

Поведал он и о том, что сотрудников театра якобы поставили на "голый оклад". 

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что театр не умеет зарабатывать.

Ранее Ксения Собчак высказалась о феномене внезапного успеха Надежды Кадышевой среди российской молодёжи.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
