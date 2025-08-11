Первый муж Хэлли Берри объяснил причину развода: не хотела стать матерью

Дэвид Джастис рассказал, что расстался с Хэлли Берри из-за её неготовности стать матерью

Первый муж обладательницы премии "Оскар" Хэлли Берри решил высказаться откровенно о причинах провала их брака.

Бывший бейсболист 59-летний Дэвид Джастис, женатый на актрисе Хэлли Берри с 1993 по 1997 годы, вспомнил период брака. По словам спортсмена, проблемы начались спустя пять месяцев после свадьбы, когда он начал задумываться о создании семьи.

"Моя осведомленность и понимание отношений тогда были невелики", признался он. "Я искал женщину, похожую на мою мать, будучи парнем из Среднего Запада. Я представлял себе жену, которая готовит, убирает и придерживается традиционных взглядов", — объяснил бейсболист.

Он упрекнул супругу в том, что она не готовила, не убирала и не стремилась к материнству.

Стоит отметить, что сегодня актриса, которой исполнилось 58 лет, имеет дочь по имени Нахла Ариела, родившуюся в отношениях с канадским манекенщиком Габриэлем Обри. После развода с Джастисом Хэлли была замужем дважды: сначала за американским певцом Эриком Бенетом, потом за французским актером Оливье Мартином, от которого родился второй ребенок Мейсо Роберт.

Сегодня она состоит в постоянных отношениях с музыкантом Ван Хантом, называя его своим человеком и говоря, что именно этот мужчина делает её полноценной. Ван сделал ей предложение пару недель назад, однако актриса пока не дала своего согласия, отметив, что оба пережили развод и брак вовсе не нужен для подтверждения любви.

У Дэвида Джастиса трое детей, хотя прошлое, похоже, продолжает преследовать его. Сама Хэлли Берри призналась, что часто испытывала трудности в поддержании длительных отношений и иногда сама не хотела этого.

