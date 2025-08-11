Улыбаюсь и плачу: Бурковский заявил, что мир лишился гения в лице Юрия Бутусова

Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова

Актёр и звезда шоу "Даёшь молодежь" Андрей Бурковский прокомментировал новость о трагической гибели режиссёра Юрия Бутусова.

Стало известно, что ушёл из жизни режиссёр Юрий Бутусов. Он утонул в Болгарии. Волна унесла театрального деятеля в море.

"Боже, я проснулся от звонка и ста тысяч пропущенных сообщений. Умер великий режиссёр, который как минимум дважды изменил русский театр. Невероятный человек. И, что самое важное, очень близкий друг", — написал Бурковский в социальных сетях.

Андрей рассказал, что всегда находился со своим приятелем, которого знает с 2018 года, на связи.

Актёр признался в любви Бутусову и выразил соболезнование супруге режиссёра Марии.

Бурковский уверен, что мир лишился гения.

"Плачу и одновременно вспоминаю наши моменты… улыбаюсь и плачу… и плачу … и плачу", — поделился своими эмоциями Бурковский.

Ю́рий Никола́евич Буту́сов (24 сентября 1961, Гатчина, Ленинградская область — 9 августа 2025, Созопол, Болгария) — российский театральный режиссёр. Главный режиссёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (2011—2018).



