Улыбаюсь и плачу: Бурковский заявил, что мир лишился гения в лице Юрия Бутусова

Актёр и звезда шоу "Даёшь молодежь" Андрей Бурковский прокомментировал новость о трагической гибели режиссёра Юрия Бутусова.
Стало известно, что ушёл из жизни режиссёр Юрий Бутусов. Он утонул в Болгарии. Волна унесла театрального деятеля в море.
"Боже, я проснулся от звонка и ста тысяч пропущенных сообщений. Умер великий режиссёр, который как минимум дважды изменил русский театр. Невероятный человек. И, что самое важное, очень близкий друг", — написал Бурковский в социальных сетях.
Андрей рассказал, что всегда находился со своим приятелем, которого знает с 2018 года, на связи.
Актёр признался в любви Бутусову и выразил соболезнование супруге режиссёра Марии.
Бурковский уверен, что мир лишился гения.
"Плачу и одновременно вспоминаю наши моменты… улыбаюсь и плачу… и плачу … и плачу", — поделился своими эмоциями Бурковский.
Ю́рий Никола́евич Буту́сов (24 сентября 1961, Гатчина, Ленинградская область — 9 августа 2025, Созопол, Болгария) — российский театральный режиссёр. Главный режиссёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (2011—2018).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.