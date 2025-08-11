Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметолог Мухина назвала процедуры, которые могли повлиять на внешность Ивлеевой
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты

Улыбаюсь и плачу: Бурковский заявил, что мир лишился гения в лице Юрия Бутусова

Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
1:06
Шоу-бизнес

Актёр и звезда шоу "Даёшь молодежь" Андрей Бурковский прокомментировал новость о трагической гибели режиссёра Юрия Бутусова.

Режиссёр Юрий Бутусов
Фото: Инстаграм Андрея Бурковского by неизвестен is licensed under public doman
Режиссёр Юрий Бутусов

Стало известно, что ушёл из жизни режиссёр Юрий Бутусов. Он утонул в Болгарии. Волна унесла театрального деятеля в море.

"Боже, я проснулся от звонка и ста тысяч пропущенных сообщений. Умер великий режиссёр, который как минимум дважды изменил русский театр. Невероятный человек. И, что самое важное, очень близкий друг", — написал Бурковский в социальных сетях.

Андрей рассказал, что всегда находился со своим приятелем, которого знает с 2018 года, на связи.

Актёр признался в любви Бутусову и выразил соболезнование супруге режиссёра Марии.

Бурковский уверен, что мир лишился гения.

"Плачу и одновременно вспоминаю наши моменты… улыбаюсь и плачу… и плачу … и плачу", — поделился своими эмоциями Бурковский.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Буту́сов (24 сентября 1961, Гатчина, Ленинградская область — 9 августа 2025, Созопол, Болгария) — российский театральный режиссёр. Главный режиссёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (2011—2018).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.