Дмитрий Тарасов потерял 6 миллионов: поклонники Бузовой уверены, что это карма

1:15
Шоу-бизнес

Фанаты Ольги Бузовой припомнили Дмитрию Тарасову, как он некрасиво поступил с экс-супругой на фоне обмана родительницы футболиста на 6 миллионов рублей.

Футболист Дмитрий Тарасов
Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова by неизвестен is licensed under public doman
Футболист Дмитрий Тарасов

Маму Дмитрия Тарасова телефонные аферисты сумели обмануть на крупную сумму денег. Женщине объяснили, что аккаунт её Госуслуг взломали. Несколько дней маме спортсмена давали инструкции, по которым она переводила мошенникам деньги. Она продала свой автомобиль и залезла в долги. Ущерб составил 6 миллионов рублей.

В социальных сетях многие сочувствовали семье Дмитрия Тарасова, однако нашлись и те, кто назвал произошедшее кармой.

Поклонники Ольги Бузовой считаю, что при разделе имущества Тарасов поступил со звездой "Дома-2" нечестно.

"Когда переписал всё имущество на маму, чтобы спрятать от жены. Это карма";

"Так всё закономерно. Вы забрали когда-то машину у жены, а сейчас забрали у вашей семьи машину. Обидно за маму? Вот так прилетает", — писали фолловеры под под постом Тарасова.

Ранее Анастасия Волочкова пригласила в гости бывшего мужа Ольги Бузовой.

Уточнения

Ка́рма ка́мма — вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
