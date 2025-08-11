Буланова, Кадышева, Лолита: чем старые звёзды цепляют новые поколения?

За последний год популярность Татьяны Булановой на "Яндекс Музыке" выросла в два раза: ежемесячная аудитория певицы теперь составляет около 4,7 миллиона человек, сообщает ТАСС.
По данным сервиса, примерно пятая часть слушателей относится к категории "суперфанов" — за последние 28 дней они включали не менее трёх её треков.
Интересно, что половину этой группы составляют люди младше 35 лет, а 60% — женщины.
Наибольший отклик у аудитории по-прежнему вызывают хиты "Ясный мой свет" и "Мой ненаглядный".
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с "Радио 1" отметил, что рост интереса к певицам вроде Лолиты Милявской, Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодого поколения связан с активным распространением вирусных видео в TikTok.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).
