Жизнь на ходунках: Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике из-за страшного диагноза

Эми Шумер сообщила подписчикам в Instagram* о перенесённой ламинэктомии — операции по снятию давления в позвоночнике.
Актриса долгое время страдала от невыносимых болей в спине.
"Восстановление пройдёт быстро. Позже куплю лифчик", — пошутила 43-летняя звезда, опубликовав фото на ходунках.
В январе Шумер рассказала об ухудшении здоровья из-за синдрома Кушинга. Диагноз стал следствием вмешательства врачей, обеспокоенных её внешними изменениями.
Ранее комикессу травили в Сети из-за отёчности лица, называя "луноликой". Медики предположили избыток кортизола — гормона, провоцирующего синдром.
Шумер подчеркнула, что игнорировала оскорбления троллей, но прислушалась к профессионалам.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ
Э́ми Шу́мер (англ. Amy Schumer; род. 1 июня 1981) — американская стендап-комедиант, сценарист, продюсер и актриса.
