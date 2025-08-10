Жизнь на ходунках: Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике из-за страшного диагноза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Зарубежный

Эми Шумер сообщила подписчикам в Instagram* о перенесённой ламинэктомии — операции по снятию давления в позвоночнике.

Эми Шумер
Фото: instagram by личный аккаунт Эми Шумер в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса долгое время страдала от невыносимых болей в спине.

"Восстановление пройдёт быстро. Позже куплю лифчик", — пошутила 43-летняя звезда, опубликовав фото на ходунках.

В январе Шумер рассказала об ухудшении здоровья из-за синдрома Кушинга. Диагноз стал следствием вмешательства врачей, обеспокоенных её внешними изменениями.

Ранее комикессу травили в Сети из-за отёчности лица, называя "луноликой". Медики предположили избыток кортизола — гормона, провоцирующего синдром.

Шумер подчеркнула, что игнорировала оскорбления троллей, но прислушалась к профессионалам. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

Уточнения

Э́ми Шу́мер (англ. Amy Schumer; род. 1 июня 1981) — американская стендап-комедиант, сценарист, продюсер и актриса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
