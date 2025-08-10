Жизнь на ходунках: Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике из-за страшного диагноза

Актриса Эми Шумер рассказала об операции на позвоночнике

Эми Шумер сообщила подписчикам в Instagram* о перенесённой ламинэктомии — операции по снятию давления в позвоночнике.

Актриса долгое время страдала от невыносимых болей в спине.

"Восстановление пройдёт быстро. Позже куплю лифчик", — пошутила 43-летняя звезда, опубликовав фото на ходунках.

В январе Шумер рассказала об ухудшении здоровья из-за синдрома Кушинга. Диагноз стал следствием вмешательства врачей, обеспокоенных её внешними изменениями.

Ранее комикессу травили в Сети из-за отёчности лица, называя "луноликой". Медики предположили избыток кортизола — гормона, провоцирующего синдром.

Шумер подчеркнула, что игнорировала оскорбления троллей, но прислушалась к профессионалам.

