Тайна Собчака: почему Ксения проигнорировала день рождения отца у его могилы?

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак не появилась на Никольском кладбище Санкт-Петербурга 10 августа, где отмечали 86-летие со дня рождения её отца — первого мэра города Анатолия Собчака. 

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Как пишет mk.ru, вдова политика Людмила Нарусова провела поминальную службу у могилы, поблагодарив горожан за участие. Отсутствие дочери экс-мэра осталось без комментариев. 

Напомним, Анатолий Собчак скончался в 2000 году при спорных обстоятельствах. Официально — от сердечной недостаточности, но Нарусова настаивает на версии убийства.

Политик руководил Петербургом с 1991 по 1996 год, став ключевой фигурой в карьере Владимира Путина.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Анато́лий Алекса́ндрович Собча́к (10 августа 1937, Чита, Восточно-Сибирская область, РСФСР, СССР — 19 февраля 2000, Светлогорск, Калининградская область, Россия) — советский и российский государственный и политический деятель, учёный-правовед. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
