Она бросила бутылку: раскрыта правда о ночи, когда Эмбер Хёрд отрезала Джонни Деппу палец

Телохранитель Деппа рассказал, что на самом деле произошло с пальцем актёра

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Новая книга журналистки Келли Лауденберг и продюсера Макико Уоли "Голливудские вампиры" детально описывает конфликт Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в Австралии 8 марта 2015 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джонни Депп

Согласно исследованию, Хёрд в состоянии аффекта из-за споров о брачном контракте бросила в Деппа бутылку водки, что привело к частичной ампутации его пальца.

Телохранитель Малкольм Коннолли, экстренно прибывший на виллу в Даймонд-Хед, обнаружил актёра с травмированной кистью. Депп пытался деэскалировать ссору, пока Хёрд кричала обвинения.

Коннолли доставил его в клинику, организовав оперативную помощь. Медики позже нашли отсечённый фрагмент пальца, что позволило провести реконструктивную операцию.

Авторы подчёркивают: вопреки заявлениям Хёрд о "самоповреждении под наркотиками" Деппа, версия о её причастности подтверждается записями и фотодоказательствами телохранителя.

Эти материалы сыграли решающую роль в последующих судебных процессах, демонстрируя несостоятельность обвинений актрисы в адрес бывшего мужа.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.