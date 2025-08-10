Она бросила бутылку: раскрыта правда о ночи, когда Эмбер Хёрд отрезала Джонни Деппу палец

Новая книга журналистки Келли Лауденберг и продюсера Макико Уоли "Голливудские вампиры" детально описывает конфликт Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в Австралии 8 марта 2015 года.
Согласно исследованию, Хёрд в состоянии аффекта из-за споров о брачном контракте бросила в Деппа бутылку водки, что привело к частичной ампутации его пальца.
Телохранитель Малкольм Коннолли, экстренно прибывший на виллу в Даймонд-Хед, обнаружил актёра с травмированной кистью. Депп пытался деэскалировать ссору, пока Хёрд кричала обвинения.
Коннолли доставил его в клинику, организовав оперативную помощь. Медики позже нашли отсечённый фрагмент пальца, что позволило провести реконструктивную операцию.
Авторы подчёркивают: вопреки заявлениям Хёрд о "самоповреждении под наркотиками" Деппа, версия о её причастности подтверждается записями и фотодоказательствами телохранителя.
Эти материалы сыграли решающую роль в последующих судебных процессах, демонстрируя несостоятельность обвинений актрисы в адрес бывшего мужа.
Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
