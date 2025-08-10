Две песни и побег: почему Мот с женой покинули концерт Джастина Тимберлейка?

Мот и его жена пострадали на концерте Джастина Тимберлейка в Стамбуле: давка и травмы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Мировое турне Джастина Тимберлейка омрачилось инцидентом в Стамбуле. Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его жена Мария покинули концерт с травмами после организационного коллапса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мот на VK Fest 2022

Пара приобрела VIP-билеты с гарантией сидячих мест и хорошего обзора. Однако на входе их встретила километровая очередь и слухи о срыве предыдущих шоу.

Хаос начался с выходом Тимберлейка на сцену: толпа прорвала заборы, охрана прекратила проверку билетов.

Обещанные VIP-места отсутствовали — зону превратили в давку.

"Людей загоняли, как в переполненный вагон метро", — сообщил Мот.

В толпе вспыхнули драки с использованием стеклянных бутылок.

Артист и его супруга выдержали лишь две песни. "Решили пробираться к выходу — это было небезопасно", — пояснил музыкант.

Инцидент произошёл на фоне новостей о борьбе Тимберлейка с болезнью Лайма, о которой ранее выражала беспокойство его жена.

Уточнения

Мот (настоящее имя — Матве́й Алекса́ндрович Ме́льников; род. 2 марта 1990, Крымск) — российский музыкант, певец.



Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.