Две песни и побег: почему Мот с женой покинули концерт Джастина Тимберлейка?

Мировое турне Джастина Тимберлейка омрачилось инцидентом в Стамбуле. Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его жена Мария покинули концерт с травмами после организационного коллапса.
Пара приобрела VIP-билеты с гарантией сидячих мест и хорошего обзора. Однако на входе их встретила километровая очередь и слухи о срыве предыдущих шоу.
Хаос начался с выходом Тимберлейка на сцену: толпа прорвала заборы, охрана прекратила проверку билетов.
Обещанные VIP-места отсутствовали — зону превратили в давку.
"Людей загоняли, как в переполненный вагон метро", — сообщил Мот.
В толпе вспыхнули драки с использованием стеклянных бутылок.
Артист и его супруга выдержали лишь две песни. "Решили пробираться к выходу — это было небезопасно", — пояснил музыкант.
Инцидент произошёл на фоне новостей о борьбе Тимберлейка с болезнью Лайма, о которой ранее выражала беспокойство его жена.
Мот (настоящее имя — Матве́й Алекса́ндрович Ме́льников; род. 2 марта 1990, Крымск) — российский музыкант, певец.
Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр.
