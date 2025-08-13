Феномен брака Игоря Крутого: как им удаётся сохранять любовь на расстоянии 30 лет?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Крутой признался, что 30 лет почти не видится с собственной женой
Игорь Крутой поделился подробностями своей семейной жизни в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала FAMETIME TV. Композитор уже три десятилетия состоит во втором браке с Ольгой Крутой.

Несмотря на внушительный срок совместной жизни, супруги все 30 лет поддерживают отношения на расстоянии, проживая в разных странах. Игорь Крутой большую часть времени проводит в Москве, занимаясь профессиональной деятельностью, в то время как его жена Ольга живёт в Америке. Видятся они не чаще раза в несколько месяцев.

"Я не знаю, плюс это или минус, но в таком режиме живём 30 лет. Сколько Боженька пошлёт ещё, столько и будем", — высказался Игорь Крутой.

Композитор подчеркнул, что его жена является главной в их семье. По его словам, во многом именно благодаря ей их союз остаётся крепким.

"Она хозяйка очага семейного. Она родила двух прекрасных девочек. Она красивая женщина. В принципе, все, кто думает, что я там главный… Я далеко не главный, потому что, конечно, всё вокруг неё происходит. Всё благодаря ей. И, может быть, семья благодаря ей", — заявил Игорь Крутой.

Ранее музыкант уже упоминал, что в начале их отношений ему было непросто совмещать жизнь в России и Америке, однако со временем он адаптировался к такому образу жизни и научился полностью доверять своей супруге.

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец.

