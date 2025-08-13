Семейный юмор: сын Булановой удивил танцевальной пародией — реакция мамы говорит сама за себя

Сын Татьяны Булановой, 18-летний Никита Радимов, не остался в стороне от популярного в интернете ролика с выступления его звёздной мамы в Лужниках. Молодой человек решил пошутить и снял собственную версию танца, который исполняли артисты на концерте.
В своём аккаунте Никита поделился забавным видео, где к нему присоединилась и сама Татьяна. На записи певица предстала в домашнем образе, держа на руках кота. Никита показал маме, как он видит танец под её знаменитую песню "Один день".
Его исполнение отличалось нарочитой небрежностью: он медленно переступал с ноги на ногу, сопровождая это простыми движениями рук. Татьяна в ответ на это игриво покрутила пальцем у виска.
"Как думаете, я прошёл кастинг?" — с юмором подписал свой пост Никита.
