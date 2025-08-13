Семейный юмор: сын Булановой удивил танцевальной пародией — реакция мамы говорит сама за себя

Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска в ответ на пародию сына

Сын Татьяны Булановой, 18-летний Никита Радимов, не остался в стороне от популярного в интернете ролика с выступления его звёздной мамы в Лужниках. Молодой человек решил пошутить и снял собственную версию танца, который исполняли артисты на концерте.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

В своём аккаунте Никита поделился забавным видео, где к нему присоединилась и сама Татьяна. На записи певица предстала в домашнем образе, держа на руках кота. Никита показал маме, как он видит танец под её знаменитую песню "Один день".

Его исполнение отличалось нарочитой небрежностью: он медленно переступал с ноги на ногу, сопровождая это простыми движениями рук. Татьяна в ответ на это игриво покрутила пальцем у виска.

"Как думаете, я прошёл кастинг?" — с юмором подписал свой пост Никита.

