Семейный юмор: сын Булановой удивил танцевальной пародией — реакция мамы говорит сама за себя

Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска в ответ на пародию сына
Сын Татьяны Булановой, 18-летний Никита Радимов, не остался в стороне от популярного в интернете ролика с выступления его звёздной мамы в Лужниках. Молодой человек решил пошутить и снял собственную версию танца, который исполняли артисты на концерте.

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова

В своём аккаунте Никита поделился забавным видео, где к нему присоединилась и сама Татьяна. На записи певица предстала в домашнем образе, держа на руках кота. Никита показал маме, как он видит танец под её знаменитую песню "Один день".

Его исполнение отличалось нарочитой небрежностью: он медленно переступал с ноги на ногу, сопровождая это простыми движениями рук. Татьяна в ответ на это игриво покрутила пальцем у виска.

"Как думаете, я прошёл кастинг?" — с юмором подписал свой пост Никита.

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
