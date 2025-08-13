Шок-контент от Глюкозы: певица выдала такое, что фанаты схватились за голову

Глюкоза сбрила брови и призналась, что у неё мозги набекрень

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюкоза вновь привлекла к себе внимание аудитории своим непредсказуемым поведением. 39-летняя артистка, которая в последнее время активно экспериментирует со своей внешностью, вышла на связь с фанатами в своём личном блоге и сделала шокирующее заявление.

Фото: glukoza.com by Glukoza production, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глюкоза

В коротком видеоролике, опубликованном в Сети, Глюкоза предстала в совершенно новом образе: с распущенными волосами, ярким макияжем глаз и без бровей.

"Впечатление вас обмануло, никакая я не умная и далеко не серьёзная. У меня мозги набекрень", — поправив причёску, с улыбкой заявила Глюкоза.

Поклонники артистки с юмором отреагировали на её признание, отметив, что Наталья наконец-то сказала правду. Стоит отметить, что из-за постоянных эпатажных выходок некоторые фанаты выражают беспокойство по поводу состояния Глюкозы, предполагая, что ей может потребоваться помощь специалистов.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк’oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.