Брак не спасёт от фигни: возлюбленная Тимати взорвалась после вопроса о свадьбе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валентина Иванова, по неподтверждённой информации, недавно ставшая матерью дочери Тимати, жёстко отреагировала на критику в соцсетях.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тимати

В комментариях к посту модели пользовательница спросила, почему она родила ребёнка вне брака.

"А брак даёт какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания", — категорично заявила Иванова.

Модель подчеркнула, что формальный союз бессмыслен при проблемах в отношениях: "Если у вас изначально фигня, ничего не спасёт от неизбежного".

Пара сохраняет молчание относительно рождения ребёнка, хотя Иванова продолжает публиковать беременные фото.

Это третий внебрачный ребёнок рэпера: дочь Алиса — от Алены Шишковой, сын Ратмир — от Анастасии Решетовой.

Тимати традиционно не комментирует личную жизнь. Его избранница, впервые став матерью, демонстративно игнорирует давление касательно семейного статуса.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

