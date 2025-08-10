Брак не спасёт от фигни: возлюбленная Тимати взорвалась после вопроса о свадьбе

Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати

Валентина Иванова, по неподтверждённой информации, недавно ставшая матерью дочери Тимати, жёстко отреагировала на критику в соцсетях.

В комментариях к посту модели пользовательница спросила, почему она родила ребёнка вне брака.

"А брак даёт какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания", — категорично заявила Иванова.

Модель подчеркнула, что формальный союз бессмыслен при проблемах в отношениях: "Если у вас изначально фигня, ничего не спасёт от неизбежного".

Пара сохраняет молчание относительно рождения ребёнка, хотя Иванова продолжает публиковать беременные фото.

Это третий внебрачный ребёнок рэпера: дочь Алиса — от Алены Шишковой, сын Ратмир — от Анастасии Решетовой.

Тимати традиционно не комментирует личную жизнь. Его избранница, впервые став матерью, демонстративно игнорирует давление касательно семейного статуса.

