Akon штурмует Россию: американский рэпер раскрыл планы о гастрольном туре

Akon не боится Сибири: американский рэпер собрался в тур по России

Американский рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) заявил о намерении организовать масштабный тур по России.

Артист в интервью Telegram-каналу Mash подчеркнул давнюю мечту вернуться в страну.

На вопрос о возможных гастролях в Сибири Akon ответил решительно: "Нет, не боюсь. Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория".

Рэпер выразил благодарность за тёплый приём: "Жду с нетерпением возвращения сюда снова".

8 августа Akon выступил в Сочи, куда прибыл накануне. Его разместили в премиальном отеле Mantera Supreme Seaside с красной дорожкой и приветствием от кубанского хора.

По данным Mash, люкс площадью 300 кв. м. с бассейном на крыше обходится в 1 млн рублей за ночь. Оформление номера выдержано в славянских мотивах.

