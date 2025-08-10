Akon штурмует Россию: американский рэпер раскрыл планы о гастрольном туре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) заявил о намерении организовать масштабный тур по России.

Артист в интервью Telegram-каналу Mash подчеркнул давнюю мечту вернуться в страну.

На вопрос о возможных гастролях в Сибири Akon ответил решительно: "Нет, не боюсь. Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория".

Рэпер выразил благодарность за тёплый приём: "Жду с нетерпением возвращения сюда снова".

8 августа Akon выступил в Сочи, куда прибыл накануне. Его разместили в премиальном отеле Mantera Supreme Seaside с красной дорожкой и приветствием от кубанского хора.

По данным Mash, люкс площадью 300 кв. м. с бассейном на крыше обходится в 1 млн рублей за ночь. Оформление номера выдержано в славянских мотивах. 

style="text-align: left;">А́лиан Дамала Тиа́м (англ. Aliaune Damala Thiam; род. 16 апреля 1973), более известный как Э́йкон (Akon) — сенегальско-американский певец, рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, предприниматель, филантроп и актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
