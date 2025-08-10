Семейный разлад? Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения дочери вдали от мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева провела день рождения дочери Марии в Болгарии в отсутствие супруга Игоря Макарова.
Торжество по случаю 7-летия ребёнка прошло 9 августа при участии близких, но без отца девочки.
Как следует из блога Кудрявцевой, именинница подготовила приглашения для гостей, сделанные своими руками. Макаров, оставшийся в России, ограничился публичным поздравлением в соцсетях.
"Доча, с днём рождения, люблю тебя!" — сопровождал его пост фотографией дочери.
Отсутствие хоккеиста связывают с недавним конфликтом. Ранее Кудрявцева в слезах заявила об усталости от борьбы с алкогольной зависимостью мужа, отметив безрезультатность попыток лечения и публичную брань в её адрес с его стороны.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
