Семейный разлад? Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения дочери вдали от мужа

Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала

Телеведущая Лера Кудрявцева провела день рождения дочери Марии в Болгарии в отсутствие супруга Игоря Макарова.

Торжество по случаю 7-летия ребёнка прошло 9 августа при участии близких, но без отца девочки.

Как следует из блога Кудрявцевой, именинница подготовила приглашения для гостей, сделанные своими руками. Макаров, оставшийся в России, ограничился публичным поздравлением в соцсетях.

"Доча, с днём рождения, люблю тебя!" — сопровождал его пост фотографией дочери.

Отсутствие хоккеиста связывают с недавним конфликтом. Ранее Кудрявцева в слезах заявила об усталости от борьбы с алкогольной зависимостью мужа, отметив безрезультатность попыток лечения и публичную брань в её адрес с его стороны.

