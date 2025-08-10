Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрая ходьба эффективно развивает физическую выносливость — мнение фитнес-тренеров
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала

5 миллионов за невесту: как Деревянко отгулял свадьбу за 15 млн с Иванушками и Галустяном

Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць обошлась в 15 миллионов рублей
1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко и дизайнер Зоя Фуць провели свадебное торжество, общая стоимость которого составила 15 миллионов рублей. 

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Павел Деревянко

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", церемония включала три элитные локации в Москве и Подмосковье.

Регистрация прошла в ЗАГСе Барвихи, банкет — в концертном зале Барвиха Luxury Village, а завершился праздник в премиальном яхт-клубе, аренда которого стартует от 350 тысяч рублей.

Значительную часть бюджета заняло выступление группы "Иванушки International", получившей за концерт 7 миллионов рублей. Традиционный выкуп невесты провёл Михаил Галустян: Деревянко передал 5 миллионов рублей, собранные при участии гостей.

На торжестве присутствовали Александр Цыпкин, Гоша Куценко, Никита Ефремов и другие медийные персоны. Расходы на угощение составили 12 тысяч рублей с человека.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина
Нетканый материал и лапник создают тёплую и дышащую защиту для роз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.