5 миллионов за невесту: как Деревянко отгулял свадьбу за 15 млн с Иванушками и Галустяном

Актёр Павел Деревянко и дизайнер Зоя Фуць провели свадебное торжество, общая стоимость которого составила 15 миллионов рублей.
Как сообщает Telegram-канал "Звездач", церемония включала три элитные локации в Москве и Подмосковье.
Регистрация прошла в ЗАГСе Барвихи, банкет — в концертном зале Барвиха Luxury Village, а завершился праздник в премиальном яхт-клубе, аренда которого стартует от 350 тысяч рублей.
Значительную часть бюджета заняло выступление группы "Иванушки International", получившей за концерт 7 миллионов рублей. Традиционный выкуп невесты провёл Михаил Галустян: Деревянко передал 5 миллионов рублей, собранные при участии гостей.
На торжестве присутствовали Александр Цыпкин, Гоша Куценко, Никита Ефремов и другие медийные персоны. Расходы на угощение составили 12 тысяч рублей с человека.
Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
