Решила выдохнуть и немного гульнуть: жена Диброва ошеломила заявлением после отъезда детей

После новостей о разводе: жена Диброва отправила сыновей подальше от московской суеты

Полина Диброва впервые публично отреагировала на разразившийся скандал с разводом, отправив троих сыновей подальше от московской суеты.

Обладательница титула "Мисс России-2017" разместила в блоге видео с проводов 15-летнего Александра, 11-летнего Фёдора и 10-летнего Ильи.

Мальчики вместе с бабушкой уехали в родной для Полины Ростов-на-Дону. Кадры запечатлели трогательные прощания на вокзале: объятия, поцелуи и машущих рукой детей в окне поезда.

Оставшись в столице, Диброва заявила о необходимости передышки.

"Я решила выдохнуть и немного гульнуть", — призналась модель, наливая напиток в бокал в своём сторис Instagram*.

Тем временем 65-летний Дмитрий Дибров приступил к подготовке бракоразводного процесса. Телеведущий заручился поддержкой известного адвоката Александра Добровинского.

