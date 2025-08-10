Решила выдохнуть и немного гульнуть: жена Диброва ошеломила заявлением после отъезда детей

Полина Диброва впервые публично отреагировала на разразившийся скандал с разводом, отправив троих сыновей подальше от московской суеты.
Обладательница титула "Мисс России-2017" разместила в блоге видео с проводов 15-летнего Александра, 11-летнего Фёдора и 10-летнего Ильи.
Мальчики вместе с бабушкой уехали в родной для Полины Ростов-на-Дону. Кадры запечатлели трогательные прощания на вокзале: объятия, поцелуи и машущих рукой детей в окне поезда.
Оставшись в столице, Диброва заявила о необходимости передышки.
"Я решила выдохнуть и немного гульнуть", — призналась модель, наливая напиток в бокал в своём сторис Instagram*.
Тем временем 65-летний Дмитрий Дибров приступил к подготовке бракоразводного процесса. Телеведущий заручился поддержкой известного адвоката Александра Добровинского.
* cоцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.