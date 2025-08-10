9 лишних кило ушли сами: Решетова назвала неожиданный секрет фигуры после родов

Модель Анастасия Решетова подробно рассказала о процессе восстановления после рождения сына Ратмира.
Знаменитость призналась, что в начале беременности позволяла себе пищевые слабости, считая это оправданным.
Однако позже Решетова осознала важность контроля питания. Она сохраняла привычный рацион, избегала ночных приёмов пищи и поддерживала активность.
"До разрешённого срока занималась спортом и много гуляла", — отметила модель в Telegram-канале.
Ключевым фактором похудения Решетова назвала грудное вскармливание. "Скорость снижения веса увеличилась благодаря ГВ", — поделилась она.
После родов у модели оставалось около 9 лишних килограммов. Эти килограммы постепенно уходили за счёт лактации и естественного стресса.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.