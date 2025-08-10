9 лишних кило ушли сами: Решетова назвала неожиданный секрет фигуры после родов

Решетова раскрыла роль грудного вскармливания в послеродовом похудении

Модель Анастасия Решетова подробно рассказала о процессе восстановления после рождения сына Ратмира.

Знаменитость призналась, что в начале беременности позволяла себе пищевые слабости, считая это оправданным.

Однако позже Решетова осознала важность контроля питания. Она сохраняла привычный рацион, избегала ночных приёмов пищи и поддерживала активность.

"До разрешённого срока занималась спортом и много гуляла", — отметила модель в Telegram-канале.

Ключевым фактором похудения Решетова назвала грудное вскармливание. "Скорость снижения веса увеличилась благодаря ГВ", — поделилась она.

После родов у модели оставалось около 9 лишних килограммов. Эти килограммы постепенно уходили за счёт лактации и естественного стресса.

