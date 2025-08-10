Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Галкин* раскрыл жуткие детали ДТП: кто виноват в аварии?

Причины ДТП c Максимом Галкиным*: версия артиста и состояние здоровья
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский артист Максим Галкин* подробно рассказал о дорожном происшествии, ставшем причиной травмы его руки. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram**.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

По словам Галкина, авария произошла во время его движения на велосипеде.

"Я ехал по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге. К сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по неглавной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился", — пояснил комик.

Артист сообщил, что сейчас занимается разработкой повреждённых сухожилий руки. Несмотря на травму, Галкин заверил подписчиков о продолжении концертной деятельности.

"Жив-здоров, надеюсь, поправлюсь", — резюмировал он, обращаясь к зрителям. 

* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
** соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

