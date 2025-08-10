Максим Галкин* раскрыл жуткие детали ДТП: кто виноват в аварии?

Российский артист Максим Галкин* подробно рассказал о дорожном происшествии, ставшем причиной травмы его руки. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram**.
По словам Галкина, авария произошла во время его движения на велосипеде.
"Я ехал по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге. К сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по неглавной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился", — пояснил комик.
Артист сообщил, что сейчас занимается разработкой повреждённых сухожилий руки. Несмотря на травму, Галкин заверил подписчиков о продолжении концертной деятельности.
"Жив-здоров, надеюсь, поправлюсь", — резюмировал он, обращаясь к зрителям.
* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
** соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.