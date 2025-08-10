Адвокат не молчит: Ирина Кузнецова ответила на скандальные заявления Екатерины Гордон о Полине Дибровой

Юрист Ирина Кузнецова защитит Полину Диброву от оскорблений Екатерины Гордон

Адвокат Ирина Кузнецова публично ответила на выпады юриста Екатерины Гордон в адрес Полины Дибровой, супруги телеведущего Дмитрия Диброва.

Кузнецова заявила, что первоочерёдной задачей является спокойное урегулирование юридических аспектов развода Диброва без судебных тяжб.

После этого адвокат намерена сосредоточиться на защите репутации своей доверительницы.

"В данное время единственное, чем занята Екатерина, — оскорблениями в адрес нашей доверительницы", — приводит слова Кузнецовой "Лента.ру".

Ранее Гордон в своём Telegram-канале опубликовала видео с обвинениями. В ролике юрист утверждала, что Полина Диброва изменяла мужу с бизнесменом Романом Товстиком.

Гордон назвала её "дном" и "нехорошим человеком", добавив, что будет представлять интересы супруги Товстика. Конфликт разворачивается на фоне бракоразводного процесса Дибровых.

