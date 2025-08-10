Адвокат не молчит: Ирина Кузнецова ответила на скандальные заявления Екатерины Гордон о Полине Дибровой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрист Ирина Кузнецова защитит Полину Диброву от оскорблений Екатерины Гордон
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Ирина Кузнецова публично ответила на выпады юриста Екатерины Гордон в адрес Полины Дибровой, супруги телеведущего Дмитрия Диброва.

Екатерина Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Гордон

Кузнецова заявила, что первоочерёдной задачей является спокойное урегулирование юридических аспектов развода Диброва без судебных тяжб.

После этого адвокат намерена сосредоточиться на защите репутации своей доверительницы.

"В данное время единственное, чем занята Екатерина, — оскорблениями в адрес нашей доверительницы", — приводит слова Кузнецовой "Лента.ру".

Ранее Гордон в своём Telegram-канале опубликовала видео с обвинениями. В ролике юрист утверждала, что Полина Диброва изменяла мужу с бизнесменом Романом Товстиком.

Гордон назвала её "дном" и "нехорошим человеком", добавив, что будет представлять интересы супруги Товстика. Конфликт разворачивается на фоне бракоразводного процесса Дибровых.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
