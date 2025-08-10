Тату возвращается на мировую сцену: Лена Катина раскрыла планы о концертах за границей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Лена Катина заявила о готовности воссоединившейся группы "Тату" выступать с концертами за пределами России.

Группа ТАТУ
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Группа ТАТУ

В интервью StarHit Катина подчеркнула интернациональный характер группы.

"Мы же интернациональная группа, поэтому, надеюсь, что у нас будут концерты не только в России, но и за границей", — отметила исполнительница.

Как пояснила певица, инициатива возобновления работы дуэта с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента. Впоследствии артистки решили провести совместное выступление в Белоруссии.

Летом 2025 года они официально объявили о полноценном возвращении на сцену. Катина заявила, что они приняли решение оставить позади конфликты и обиды.

По словам артистки, она была уверена в тёплом приёме со стороны публики. Певица добавила, что во время сольной карьеры слушатели постоянно просили её исполнить хиты "Тату", что подтвердило интерес к наследию дуэта. 

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
