Тату возвращается на мировую сцену: Лена Катина раскрыла планы о концертах за границей

Группа Тату планирует зарубежные гастроли после воссоединения

Певица Лена Катина заявила о готовности воссоединившейся группы "Тату" выступать с концертами за пределами России.

В интервью StarHit Катина подчеркнула интернациональный характер группы.

"Мы же интернациональная группа, поэтому, надеюсь, что у нас будут концерты не только в России, но и за границей", — отметила исполнительница.

Как пояснила певица, инициатива возобновления работы дуэта с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента. Впоследствии артистки решили провести совместное выступление в Белоруссии.

Летом 2025 года они официально объявили о полноценном возвращении на сцену. Катина заявила, что они приняли решение оставить позади конфликты и обиды.

По словам артистки, она была уверена в тёплом приёме со стороны публики. Певица добавила, что во время сольной карьеры слушатели постоянно просили её исполнить хиты "Тату", что подтвердило интерес к наследию дуэта.

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.



