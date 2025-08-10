Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Был зомбированным идиотом: Панин* отреагировал на закрытие дела Украины

Алексей Панин* больше не в розыске: реакция актёра на решение по делу о Крыме
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актёр Алексей Панин* прокомментировал информацию о прекращении в отношении него уголовного преследования на Украине. Дело было связано с его действиями в Крыму в 2014 году.

Алексей Панин
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Панин

В своём Instagram** Панин выразил радость по этому поводу. Он открыто признал, что в 2014 году действительно "бегал по Крыму с российским флагом, крича: "Крым наш"".

Спустя годы, как отметил актёр, он объяснил это поведение в интервью Дмитрию Гордону*. Панин заявил, что никогда не поддерживал Владимира Путина, но тогда был "абсолютно зомбированным идиотом".

Он добавил, что верил пропаганде, как и многие его сограждане. Панин подчеркнул, что приносил извинения украинцам.

"Сегодня я знаю, что больше не являюсь врагом Украины. Аллилуйя!" — написал он.

Актёр увидел в решении украинской стороны торжество справедливости.

Ему казалось несправедливым находиться в розыске одновременно и в России, и на Украине. "Надо что-то одно", — заключил Панин.

Уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины было возбуждено против него в 2015 году. Накануне стало известно, что актёр больше не числится в розыске.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
** запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
