Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле: звезда ответила неожиданно

Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel: реакция звезды
Шоу-бизнес

В понедельник Дженнифер Лопес отправилась на шопинг в престижный торговый центр Istinye Park в Стамбуле. Однако, когда певица подошла к бутику Chanel, охранник не позволил ей войти, сообщает издание Turkiye Today.

Дженнифер Лопес
Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дженнифер Лопес

Несмотря на отказ, 56-летняя звезда в нежно-розовом наряде с солнцезащитными очками отреагировала спокойно: "Хорошо, без проблем" и спокойно ушла, не проявив никакой негативной реакции.

Позже сотрудники бутика пригласили Лопес вернуться, но та отказалась. Вместо этого она продолжила покупки в соседних магазинах элитных брендов, таких как Celine и Beymen, потратив десятки тысяч долларов.

Лопес находится в летнем туре с 19 остановками под названием "Up All Night", который начался 8 июля в Виго, Испания, и завершится 10 августа в Алматы, Казахстан.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
