От обид к гармонии: как изменились отношения Лены Катиной и Юлии Волковой перед возрождением Тату

Лена Катина призналась, что оставила в прошлом все обиды на Юлию Волкову

Лена Катина поделилась новыми подробностями о воссоединении группы "Тату", что стало настоящей сенсацией для их поклонников. В этом году артистки начали публиковать совместные фотографии, что вызвало волну слухов о возможном возвращении на сцену. Несмотря на это, обе исполнительницы долгое время опровергали эти предположения.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Группа "Тату"

Тем не менее недавно они официально объявили о возобновлении деятельности коллектива. Лена отметила, что предложения о совместных выступлениях поступали к ним уже давно и в какой-то момент они начали проводить концерты на частных мероприятиях. Постепенно мысли о полноценном возвращении стали всё более актуальными.

"Мы с Юлей подумали, что было бы здорово там выступить… Многие группы после долгого перерыва делают что-то совместное. Словом, решили попробовать. Изначально инициатива исходила от менеджмента, мы просто приняли решение, что пора уже оставить позади конфликты и обиды", — рассказала Лена в беседе со "СтарХитом".

Она также подчеркнула, что их отношения с Юлией значительно улучшились и теперь они общаются гармонично. Это придаёт уверенности обеим артисткам перед возвращением на сцену.

"Творческих споров сейчас нет, потому что нет почвы. Опасений тоже не было… Поклонники, конечно, все эти годы ждали, что мы снова будем выступать вместе, просили об этом… Тем более прошло столько лет. Я, например, не умею долго обижаться и злиться. Ну как-то раз — и всё пошло", — добавила певица.

