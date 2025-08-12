Полный мрак на сцене: Наташа Королёва спела хит в темноте, но за кулисами случился скандал

Наташа Королёва сорвалась на организаторов после отключения света на концерте

Во время выступления Наташи Королёвой в Гагре произошёл неожиданный инцидент: во всём городе внезапно пропало электричество. Певица, вышедшая на сцену в эффектном белом платье, не растерялась и проявила находчивость. Вместо того чтобы прервать концерт, она предложила зрителям спеть вместе с ней её знаменитый хит "Серые глаза".

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Несмотря на отключение света, микрофон и подсветка сцены продолжали работать, что позволило продолжить выступление. Королёва, по словам очевидцев, сохраняла позитивный настрой и улыбалась публике.

Однако, как сообщает Telegram-канал "Свита короля", за кулисами певица не смогла сдержать эмоций. Сообщается, что она устроила разнос организаторам, выразив недовольство сложившейся ситуацией и отметив, что в последнее время её гастроли сопровождаются постоянными проблемами.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.



