Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэдклифф исключил своё участие в сериале Гарри Поттер: раскрыта причина
Садовод Самойлова назвала способы защиты картофеля от гниения в дождливое время
Гиперэкстензия, становая тяга и планки полезны для укрепления спины
Спрос на инвестиционные бриллианты в России вырос на 30% в 2025 году — РГ
По следам истории: как Ле-Кастелле стала частью Прованса
Киви имеют крылья, но не могут летать из-за эволюционных особенностей
Госавтоинспекция напоминает: движение без работающих стоп-сигналов запрещено ПДД
Салат из арбуза, клубники, огурца и лайма восполняет водный баланс
Дизайнеры назвали ключевые цвета и материалы для интерьера 2025 года

Полный мрак на сцене: Наташа Королёва спела хит в темноте, но за кулисами случился скандал

Наташа Королёва сорвалась на организаторов после отключения света на концерте
0:56
Шоу-бизнес

Во время выступления Наташи Королёвой в Гагре произошёл неожиданный инцидент: во всём городе внезапно пропало электричество. Певица, вышедшая на сцену в эффектном белом платье, не растерялась и проявила находчивость. Вместо того чтобы прервать концерт, она предложила зрителям спеть вместе с ней её знаменитый хит "Серые глаза".

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Несмотря на отключение света, микрофон и подсветка сцены продолжали работать, что позволило продолжить выступление. Королёва, по словам очевидцев, сохраняла позитивный настрой и улыбалась публике.

Однако, как сообщает Telegram-канал "Свита короля", за кулисами певица не смогла сдержать эмоций. Сообщается, что она устроила разнос организаторам, выразив недовольство сложившейся ситуацией и отметив, что в последнее время её гастроли сопровождаются постоянными проблемами.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Последние материалы
Продукты, замедляющие появление седины: клубника и чеснок в борьбе с возрастом
Убийства Линкольна и Кеннеди совпали по ключевым обстоятельствам спустя век
В Китае за неделю зарегистрировали более тысячи случаев чикунгунья
Забудьте про засоры: простой способ очистить унитаз солью и кипятком
Климова рассказала о внешнем сходстве своих четверых детей с их отцами
ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне
Следите за транзакциями: как избежать попадания в черный список проката
Сколько подтягиваний — норма? Таблица по возрастам для мужчин и женщин
Елена Воробей заявила, что в 58 лет может себе позволить Прохора Шаляпина
Полировка внешнего стекла фар улучшает свет после внутренней очистки отражателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.